Лукашенко собрался к Путину в сентябре

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первой декаде сентября собрался "с рабочим визитом" посетить президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
Утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения, отметил Песков.
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"Президенты коснулись некоторых вопросов двустороннего сотрудничества и будущих контактов в различных форматах", - сообщили в пресс-службе Кремля.
В приветственном сообщении Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".
После телефонного разговора Лукашенко заявил, что Путин полчаса "как лучший друг рассказывал о ситуации в Афганистане".
В Беларуси частично заблокировали социальные сети Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Сначала в реестр блокировки включили два аккаунта в TikTok.
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