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понедельник, 30 августа 2021 15:11

Лукашенко собрался к Путину в сентябре

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Лукашенко собрался к Путину в сентябре
В сентябре Лукашенко поедет к Путину. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первой декаде сентября собрался "с рабочим визитом" посетить президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем ​​рождения, отметил Песков.

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"Президенты коснулись некоторых вопросов двустороннего сотрудничества и будущих контактов в различных форматах", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В приветственном сообщении Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

После телефонного разговора Лукашенко заявил, что Путин полчаса "как лучший друг рассказывал о ситуации в Афганистане".

В Беларуси частично заблокировали социальные сети Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Сначала в реестр блокировки включили два аккаунта в TikTok.

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Дата
30
августа

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