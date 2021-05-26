Лукашенко считает, что протесты невозможны и эмоции улеглись

Лукашенко считает, что эмоции от протестов улеглись. Фото: Reuters

В Беларуси уличные протесты уже невозможны. Власти страны считают, что эмоции улеглись и населения разобралось в происходящем.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко в парламенте Беларуси, пишет БЕЛТА.

"Мы уже давно отошли от всех шоков, стараемся развиваться. Приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко продолжает придумывать новые версии касательно минирования Ryanair

Он уверен, что в стране давно улеглись эмоции и граждане все поняли.

"Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - добавил Лукашенко.

Белорусская оппозиция готовится к новой активной фазе протестов. Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко "на грани полной изоляции".