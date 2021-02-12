Лукашенко считает, что через iPhone 12 иностранные спецслужбы отслеживают людей

Лукашенко выступил против современных сматрфонов. Фото: the-village.me

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал современные смартфоны.

Иностранные спецслужбы через гаджеты отслеживают людей, заявил он на Всебелорусском народном собрании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко назвал условия своей отставки с президентского поста

Лукашенко завел разговор о бизнесе и Беларуси без олигархов, но потом начал говорить о телефонах от Apple.

"Обиженная, бедная, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте. Если вы не слышите, что я говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы?", - прокомментировал он.

Лукашенко розкритикував айфони: Хочете, щоб за вами американці слідкували? 🤦‍♂️ pic.twitter.com/SC5JlzFsaW — НВ (@tweetsNV) February 12, 2021

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко планируют провести встречу.