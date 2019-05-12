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воскресенье, 12 мая 2019 11:16

Лукашенко рассказал о грязной нефти из России

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Лукашенко рассказал о грязной нефти из России
Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери его страны от поставки грязной нефти из России составляют сотни миллионов долларов.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов", - заявил Лукашенко, сообщает белорусское информационное агентство "Белта"

В то же время, окончательную сумму убытков можно будет установить после оценки повреждений оборудования на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Лукашенко надеется, что Россия не будет оспаривать сумму, которую определят специалисты, и компенсирует Беларуси все убытки.

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О поставках некондиционной нефти из России белорусская компания "Белнефтехим" заявила 19 апреля. Тогда поставки нефти было прекращено. Министерство энергетики России признало, что нефть была загрязнена дихлорэтаном. Общий объем "грязной" нефти составляет до 5 млн тонн.

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Дата
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