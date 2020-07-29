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среда, 29 июля 2020 19:59

Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском

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Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском
У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну - Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание представителей иностранной частной военной компании на срочном совещании Совета безопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 29 июля.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным событием, которое произошло сегодня ночью. Иначе ее не назовешь", - отметил президент.

Он отметил, что внимательно следит за реакцией российской стороны.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит ", - рассказал Лукашенко.

Как отмечается, президент дал поручение пресс-секретарю Натальи Эйсмонт обратиться к российским СМИ.

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"Нам надо обратиться к российским СМИ, в том числе Telegram-каналов, чтобы они, как Путин говорит, пургу не нагоняли. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноватая - хорошо. У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну ", - сказал президент.

Он добавил, что хотел бы, чтобы ему коротко доложили о ситуации и о том, что известно на сегодняшний день.

Под Минском задержали 32 боевиков "иностранной частной военной компании". Деталей о задержании пока не сообщается.

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