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четверг, 26 ноября 2020 11:16

Лукашенко призвал наказать украинских протестующих, которые поддерживают митинги беларусов

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Лукашенко призвал наказать украинских протестующих, которые поддерживают митинги беларусов
Киев поддерживает митинги беларусов. Фото: vezha.ua

26 ноября Министрество иностранных дел Беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизиме ноту протеста.

Об этом сообщила пресс служба министерства.

Таким образом Беларусь выразила решительный протест из-за поддержки Украины серий митингов в Минске.

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Представители страны заявили, что Киев не соблюдает должного уровня дипломатической безопасности и нарушает нормы Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Протестующих в Киеве, которые поддерживают митинги белорусов назвали "радикальным элементом". Министерство Беларуси потребовало наказания для украинских участников протеста.

Отношения между Украиной и Беларусью ухудшились, когда Киев поддержал европейские страны и осудил Лукашенко за насильственный режим.

Недавно белорусском оппозиционеру, ексглаве правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарыка предъявили обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем.

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Дата
26
ноября

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