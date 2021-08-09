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понедельник, 09 августа 2021 18:47

Лукашенко приказал до конца года выдать гражданство украинцам, которые живут в Беларуси

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Лукашенко приказал до конца года выдать гражданство украинцам, которые живут в Беларуси
Лукашенко заявил, что отношения между Украиной и Беларусью сейчас находятся "в самой низкой точке". Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал выдать гражданство всем мигрантам из Украины.

"До конца года все должны получить гражданство", - заявил он во время пресс-конференции в годовщину сфальсифицированных президентских выборов.

"Выработайте схему, чтобы эти люди могли написать заявление", - сказал Лукашенко.

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Он добавил, что отношения между Украиной и Беларусью сейчас находятся "в самой низкой точке".

9 августа 2020-го, в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированых президентских выборов. На них победила оппозиционерка Светлана Тихановская но вынуждена была покинуть страну. Диктатор Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал самопровозглашенным президентом.

Это самые массовые в современной истории страны протесты. Основной целью является отставка Лукашенко и проведение повторных честных президентских выборов. К концу 2020 года белорусский режим подавил выступления, однако репрессии и убийства противников Лукашенко продолжаются в Беларуси и за ее пределами. Западные страны ввели санкции в отношении белорусских властей.

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Дата
09
августа

Беларусы вийшли на протести

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