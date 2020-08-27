Лукашенко пригрозил митингующим студентам армией

Лукашенко предлагает митингующих студентов забирать в армию. Фото: censor.net.ua

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, пригрозил студентам армией за их участие в протестах.

Говорит, призывать на службу активистов предложил министр обороны Виктор Хренин, пишет БЕЛТА.

"Мы сейчас до студентов донесем ту информацию, которую должны донести, до руководства вузов. Они, в конце концов, ответственны за ситуацию в своих учреждениях, и они будут отвечать, как и руководители промышленных предприятий. Мы дали отсрочку от армии на время обучения в вузе. Не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отчизна в опасности. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, примем меры", - сказал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не на улице" - Лукашенко зовет на диалог и ставит условия

Отметил, что до начала учебного года об этом говорить рано. Но он не видит в этом ничего незаконного или несправедливого.

С начала протестов в Беларуси задержали более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 людей, сообщалиь о нескольких погибших.