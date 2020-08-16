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воскресенье, 16 августа 2020 12:23

Лукашенко прибыл на митинг

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Лукашенко прибыл на митинг
В Минске планируют провести митинг в поддержку президента Беларуси. Фото: Reuters

Президентский кортеж прибыл на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Вероятно, пезидента лично выступит на митинге.

Его проводят в Минске у Дома правительства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

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Tut.by информирует о том, что работников заводов, государственных органов, госСМИ, военных и других заставляют прийти на митинг за Лукашенко, угрожая увольнением, потерей места в общежитии. Некоторым наоборот обещают премии.

Люди опасаются, что могут быть провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей.

В Беларуси из Витебска (вблизи границы с Россией) в Гродно (у границ с Польшей и Литвой) перекинут десантно-штурмовую бригаду. Соответствующее поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

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Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

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