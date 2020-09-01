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вторник, 01 сентября 2020 16:13

Лукашенко предупредил, что странам Балтии следует быть осторожными с Беларусью

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Лукашенко предупредил, что странам Балтии следует быть осторожными с Беларусью
Лукашенко заявил, что республика будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Фото: Reuters

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что республика будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии и подчеркнул, что им необходимо быть осторожными с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять отношение к соседней республике неоднозначно.

Об этом Лукашенко сказал журналистам в Барановичах, - сообщает БЕЛТА.

"Пусть они объяснят своим людям, как так можно было реформировать страну, чтобы осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому пусть они осторожнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден он.

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По его словам, более опытные страны понимают, что Беларусь лучше не трогать, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно - и тогда немецкие грузы не смогут так легко попасть на восток.

Также Лукашенко напомнил, что в Беларуси сейчас прорабатывают меры на введенные санкции.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто попытаемся решить эту проблему с экономической точки зрения", - отметил Лукашенко.

31 августа, по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.

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