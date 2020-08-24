Лукашенко поздравил Зеленского и Кучму

Лукашенко направил поздравления с Днем Независимости. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинского президента Владимира Зеленского с Днем Независимости.

"Древние традиции дружбы и добрососедства является основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего украинского-белорусского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развития конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

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Пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Также Лукашенко поздравил второго президента Украины Леонида Кучму. Отметил личный вклад Кучмы в укрепление взаимодействия двух стран.

"Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и дальше неизменно расширяться на благо наших народов", - заявил Лукашенко.

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград Украины. Предоставил почетное звание "Заслуженный артист Украины", в частности белорусском исполнителю Сергея Михалка и актеру, режиссеру и композитору Михаилу Фоме, более известному как DZIDZIO.