Лукашенко повторил фразу-мем Януковича

президент Білорусі Олександр Лукашенко Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ostanovites-lukashenko-pered-bilorusami-povtoriv-frazu-mem-yanukovicha-1607239.html

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторил призыв, который перед бегством в Россию говорил и экс-президент Украины Виктор Янукович.

В ходе выступления на митинге в Минске 16 августа перед своими якобы сторонниками Лукашенко призвал белорусов "остановиться".

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"Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей", - призвал Лукашенко на митинге.

Лукашенко также пытался запугать белорусов тем, что они якобы будут "стоять на коленях, как в Украине".

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзит-пол отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты. Они продолжаются уже неделю. В воскресенье, 16 августа, состоялся самый массовый митинг за время независимости Беларуси - на улицы вышли к 200 тысяч человек.