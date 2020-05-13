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среда, 13 мая 2020 02:10

Лукашенко: после парада снизилось количество пневмоний

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Лукашенко: после парада снизилось количество пневмоний
Лукашенко считает, что Covid-19 - это "психоз". Фото: REUTERS

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там, где-то будут запертыми. Это и военные люди были, и которые переболели… Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была.

Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", сказал Лукашенко во время совещания, которое транслировал "ОНТ".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Covid-19 - это "психоз", которому подвергся мир.

Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.

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