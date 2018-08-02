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четверг, 02 августа 2018 08:39

Лукашенко пошутил о своих "похоронах"

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Лукашенко пошутил о своих &quot;похоронах&quot;
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи об инсульте. Фото: tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике после сообщений о возможном перенесенный инсульта и в шутливой форме прокомментировал эти слухи.

Соответствующий сюжет вышел вечером 1 августа на телеканале ОНТ, во время которого Лукашенко осуществил проверку сбора урожая пшеницы в Минском районе, сообщает ТСН

Сначала он обратился к одному из аграриев: "В следующем году мне доложи. Ты же доживешь до следующего года, ты особо не зарекайся, а то меня похоронили в прошедшие сутки, то и тебя могут похоронить".

После того Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и отреагировал на информацию о возможном инсульте.

Один из журналистов заявил, что все были "рады, что слухи были сильно преувеличены", на что белорусский президент ответил: "Еще говорят, что двойник работает, ты меня так иногда щупай".

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В конце июля СМИ сообщали, что президента Беларуси Александра Лукашенко срочно забрали в больницу. По слухам, у белорусского лидера, вероятно, случился инсульт.

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Дата
02
августа

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