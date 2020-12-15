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вторник, 15 декабря 2020 10:58

Лукашенко посетил больницу с тяжелобольными коронавирусом и общался с ними без маски

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Лукашенко посетил больницу с тяжелобольными коронавирусом и общался с ними без маски
Лукашенко посетил больницу с больными на ковид. Фото: tutby_official

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил больницу, в которой находятся больные коронавирусом.

Об этом рассказали в ТСН.

Лукашенко провели к тяжелобольным пациентов, с которыми он пообщался.

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Перед визитом он надел защитный костюм и маску. В реанимации Лукашенко увидел, как женщина хочет попить воды из пластиковой бутылки, но не может ее открыть. Он решил ей помочь.

Пациентка не узнала президента, поэтому он снял маску перед тяжелобольной на коронавирус. После этого Лукашенко больше не надевал маску.

Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может закончиться к весне 2021 года.

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