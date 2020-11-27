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пятница, 27 ноября 2020 12:23

Лукашенко посетил больницу с ковидными больными и пренебрег защитными средствами

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Лукашенко посетил больницу с ковидными больными и пренебрег защитными средствами
Александр Лукашенко посетил минскую больницу. Фото: скриншот с видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 27 ноября, посетил отделение с больными коронавирусом в главной больнице Минска.

Подробностями поделилось издание "БЕЛТА".

Лукашенку рассказали о процессах лечения больных и провели в блок пациентов с ковидом.

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Впервые за время пандемии президент воспользовался защитными индивидуальными средствами в виде маски, перчаток и спецодежды.

В сети появилось видео на котором видно, что глава государства спустил маску с носа и поздоровался с одним из медиков за руку без защитных перчаток.

Медицинские работники, которые были рядом с Лукашенко, были одеты в полную защитную экипировку.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что отношения между Беларусью и Россией нуждаются в развитии.

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