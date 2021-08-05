Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

Лукашенко настораживают последние события на западных границах Беларуси. Фото: ua.news

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране госграницы и предотвращения ее нарушения.

Об этом сообщает государственное агентство Беларуси Белта.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить".

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Он заявил, что кго настораживают последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и Польшей в том числе из-за ситуации с мигрантами.

То, что в Литве приняли решение заворачивать незаконных мигрантов, Лукашенко называет "приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить".

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы контрабанду оружия. Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтвердили закрытие границы с Беларусью. В августе 2020 Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольная ему ЦИК признала победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей бросили за решетку.