Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой

Лукашенко пообщался в телефонном режиме с президентом России Путиным. Фото: Reuters

В Беларуси из Витебска (вблизи границы с Россией) в Гродно (у границ с Польшей и Литвой) перекинут десантно-штурмовую бригаду.

Соответствующее поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на сюжет телеканала "Беларусь 1".

Как отмечается, в настоящее время в Польше и Литве проходят учения НАТО. Лукашенко сообщает об увеличении западной военного присутствия, и все это происходит на фоне массовых протестов против результатов президентских выборов. В частности, специалисты Вооруженных сил Беларуси отчитались Пезидента о "наращивании военного компонента" у западных границ (Польша, Литва). Глава Беларуси обеспокоен количеством учений НАТО в соседних странах, наращивание там вооруженного компонента, поэтому он и напомнил о произведенном алгоритм реагирования на подобные события.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе ", - рассказал президент.

Стоит отметить, что в субботу Лукашенко пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Разговор вдбулася в телефонном режиме. После нее, Лукашенко сообщил, что РФ предоставит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси. В частности, речь может идти о переброске российских войск на территорию Беларуси.

Сообщается, что президент Беларуси также прокомментировал идею построить человеческий цепь неравнодушных от Вильнюса (Литва) в Киев (Украина). В оппозиционных телеграмм каналах пишут, что эту идею вообще первым озвучил сам Лукашенко, а не оппозиция.

"Еще один момент, который не может не настораживать нас, мы также с президентом Путиным это обсуждали: вы видите не только заявление этих государств, находящихся к западу от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня утром о том , что они хотят построить "цепь" от Вильнюса в Киев. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях ... Уже хотят выставить от Вильнюса в Киев и собрать туда более 300 000 человек ", - сказал Лукашенко.

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В то же время, он дал поручение силовикам - Министерству обороны, МВД, КГБ и генеральному прокурору.

"Необходимо провести оценку, категорически не допустить подобных действий. Ясно, на что намекают: Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийские государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от мероприятия. но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого санитариты, быть санитарным кордоном. и мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии ", - заявил президент.

В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране во время мирных протестов. О данное письмо сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи с директорами институтов.