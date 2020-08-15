Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 423
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2007
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1737
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 513
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1476
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
3
6
9
2
3
Работники Минского метро готовятся бастовать
Работники Минского метро готовятся бастовать
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
Двое братьев с Украины погибли в Чехии. Третий - в больнице
Двое братьев с Украины погибли в Чехии. Третий - в больнице
Видео
Все видео
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1602
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1764
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 387
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 00:05

Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой

  Комментировать
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Лукашенко пообщался в телефонном режиме с президентом России Путиным. Фото: Reuters

В Беларуси из Витебска (вблизи границы с Россией) в Гродно (у границ с Польшей и Литвой) перекинут десантно-штурмовую бригаду.

Соответствующее поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на сюжет телеканала "Беларусь 1".
Как отмечается, в настоящее время в Польше и Литве проходят учения НАТО. Лукашенко сообщает об увеличении западной военного присутствия, и все это происходит на фоне массовых протестов против результатов президентских выборов. В частности, специалисты Вооруженных сил Беларуси отчитались Пезидента о "наращивании военного компонента" у западных границ (Польша, Литва). Глава Беларуси обеспокоен количеством учений НАТО в соседних странах, наращивание там вооруженного компонента, поэтому он и напомнил о произведенном алгоритм реагирования на подобные события.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе ", - рассказал президент.

Стоит отметить, что в субботу Лукашенко пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Разговор вдбулася в телефонном режиме. После нее, Лукашенко сообщил, что РФ предоставит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси. В частности, речь может идти о переброске российских войск на территорию Беларуси.
Сообщается, что президент Беларуси также прокомментировал идею построить человеческий цепь неравнодушных от Вильнюса (Литва) в Киев (Украина). В оппозиционных телеграмм каналах пишут, что эту идею вообще первым озвучил сам Лукашенко, а не оппозиция.

"Еще один момент, который не может не настораживать нас, мы также с президентом Путиным это обсуждали: вы видите не только заявление этих государств, находящихся к западу от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня утром о том , что они хотят построить "цепь" от Вильнюса в Киев. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях ... Уже хотят выставить от Вильнюса в Киев и собрать туда более 300 000 человек ", - сказал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если человек упал и лежит, его не надо бить" - Лукашенко о насилии ОМОНа

В то же время, он дал поручение силовикам - Министерству обороны, МВД, КГБ и генеральному прокурору.

"Необходимо провести оценку, категорически не допустить подобных действий. Ясно, на что намекают: Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийские государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от мероприятия. но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого санитариты, быть санитарным кордоном. и мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии ", - заявил президент.

В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране во время мирных протестов. О данное письмо сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи с директорами институтов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 59807
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 44795
Кличко вызвал на бой Маскаева
Кличко вызвал на бой Маскаева
 Просмотров: 14616
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 11979
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 7785
Мир
Взрыв в Бейруте: президент страны не собирается уходить в отставку с должности
Взрыв в Бейруте: президент страны не собирается уходить в отставку с должности
Основателя канала Nexta объявили в розыск
Основателя канала Nexta объявили в розыск Просмотров: 468
Лукашенко заговорил о российских войсках в Беларуси
Лукашенко заговорил о российских войсках в Беларуси Просмотров: 1827
Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ
Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ Просмотров: 864
В Беларуси официально подтвердили еще одну смерть протестующего
В Беларуси официально подтвердили еще одну смерть протестующего Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
3
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
Голосов: 1460
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua