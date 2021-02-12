Лукашенко планирует запретить массовые протесты на законодательном уровне

Лукашенко запретит протесты. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует принять обновленное законодательство, которое запретит массовые протесты.

Подробностями поделилось издание Интерфакс.

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"Законодательство о прекращении массовых беспорядков, провокаций и правонарушений - нравится это кому-то или нет, но процесс запущен", - прокомментировал Лукашенко.

По его словам, парламент примет соответствующие законы в ближайшее время.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал современные смартфоны. Он считает, что через них американцы отслеживают людей.