Лукашенко планирует запретить массовые протесты на законодательном уровне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует принять обновленное законодательство, которое запретит массовые протесты.
Подробностями поделилось издание Интерфакс.
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"Законодательство о прекращении массовых беспорядков, провокаций и правонарушений - нравится это кому-то или нет, но процесс запущен", - прокомментировал Лукашенко.
По его словам, парламент примет соответствующие законы в ближайшее время.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал современные смартфоны. Он считает, что через них американцы отслеживают людей.
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