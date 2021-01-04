Лукашенко планировал заказать убийство Шеремета

Лукашенко и белорусское КГБ планировали убийства политических оппонентов и пытались прикрыть все несчастными случаями. Фото: belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Комитет государственной безопасности Беларуси планировали убийства политических оппонентов.

Об этом сообщил брюссельское издание EUObserver.

В сети опубликовали записи разговоров, которые состоялись 2012 года. Один из голосов похож на голос тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева.

Лукашенко тогда выделил на ликвидацию начальника следственного изолятора №1 Олега Алкаева в Минске, бывшего командира бригады спецназа Владимира Барадача и экс-исполнителя обязанностей начальника отдела по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина около $1,5 млн.

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Планировалось инсценировать несчастные случаи или самоубийства.

По словам брюссельских журналистов, Лукашенко планировал убийство журналиста Павла Шеремета. Его хотели взорвать с помощью бомбы.

"Мы должны работать над Шереметом, он настоящая головная боль. Президент Лукашенко ожидает на эти операции", - сказал Зайцев на записи от 2012 года.

По словам Зайцева, для Лукашенка было важно, чтобы "никто не подумал на КГБ".

Полиция получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016-го.