Хотели отравить или подорвать: следствие располагает информацией о заказчиках убийства Шеремета

20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: zik.ua

Полиция получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016-го.

Речь идет о записях, на которых неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста. Отмечались варианты отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв, сообщили в пресс- служба Нацполиции сегодня, 4 января.

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"В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета 2016-го. Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", - говорится в сообщении.

Следствие Нацполиции имеет разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. И обращается и к украинским гражданам, и к иностранцам: кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета - сообщать в органы полиции.

Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованные в сети.

20 июля 2016 года около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франка и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой". Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, который в течение последних 5 лет проживал в Киеве. 12 декабря 2019-го полиция назвала подозреваемых в убийстве. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.