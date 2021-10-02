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суббота, 02 октября 2021 23:57

Лукашенко отказался извиняться за массовые нарушения прав человека

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Лукашенко отказался извиняться за массовые нарушения прав человека
Лукашенко заявил, что в Беларуси отсутствует реальная политическая оппозиция. Фото: скриншот с видео CNN

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси отсутствует настоящая политическая оппозиция. Такое мнение он высказал в интервью CNN.

"Лидер оппозиции - это человек, который живет в этой стране и имеет другую точку зрения. Этот человек проводит политическую агитацию с целью победы. В Беларуси таких людей нет. Они находятся где-то у вас и оплачиваются вами", - сказал Лукашенко.

Лукашенко отказался комментировать деятельность лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. "Что касается этого персонажа в женском роде, то я не собираюсь ее обсуждать. Я не борюсь с женщинами и никак ее не буду характеризовать", - отметил Лукашенко.

Он также отказался извиняться за массовые нарушения прав человека, которые происходят в Беларуси в период его правления.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании создать прочный союз с Россией.

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