Лукашенко хочет создать прочный союз с Путиным

Лукашенко заявил, что Беларусь является "форпостом союзного государства". Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании создать прочный союз с Россией.

Он должен быть прочнее, чем обычное государство, сказал Лукашенко на видео, которое провластные СМИ называют "интервью CNN".

"Мы с Путиным, и руководство Беларуси и России в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее чем унитарное образование", - сказал Лукашенко.

При этом он отрицает, что Россия таким образом поглотит Беларусь.

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Лукашенко заявил, что Беларусь является "форпостом союзного государства". На западном направлении в ней создана единая с РФ армия.

"И в случае конфликта нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать", - заявил он.

Лукашенко стремится разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400. Он рассказал о намерениях приобрести в России вооружения на сумму более $1 млрд. Обсуждению этого была посвящена значительная часть его разговора с Путиным. С практически аннексированной Россией территории Беларуси идет реальная угроза возникновения еще одного фронта на севере. Нужно максимально активизировать оборону в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях, считает командующий Украинской добровольческой армии, бывший нардеп и основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош.