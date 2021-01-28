Лукашенко обратился к Навальному и признал, что его отравили в России

Лукашенко обратился к Навальному. Фото: vesti.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном", но уверен, что его отравили в России.

Об этом сообщили Tut.by.

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"Вот эти все расследования беглеца, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало. Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим - и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию, и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм", - прокомментировал Лукашенко.

По его словам, в Беларуси хотели быстро сбросить власть и ввести войска НАТО. В России так победить не получится.

Беларусь и Россия планируют провести совместные военные учения "Запад-2021" с 10 по 16 сентября.