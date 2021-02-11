Лукашенко назвал условия своей отставки с президентского поста

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки.
Он уйдет с поста главы государства, если в стране не будет протестов, пишет БЕЛТА.
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По его словам, Беларуси нужны гарантии безопасности и стабильности.
"В стране мир, порядок, никаких протестных действиям, не переворачивать страну, выражать в рамках закона мнение", - прокомментировал он.
От связи России и Беларуси зависит, будет в регионе мир или война.
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