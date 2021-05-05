Лукашенко лишил званий более 80 силовиков

Экс-силовиков обвинили в "нагнетании протестных настроений". Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишил званий более 80 бывших сотрудников различных силовых ведомств.

Решение якобы обусловлено их "дискредитирующими" поступками, сообщает пресс-служба Лукашенко. Экс-силовиков обвинили в "нагнетании протестных настроений".

Минск приписывает им организацию несанкционированных акций и участие в них, размещение "экстремистских материалов" в сети, призывы к "радикальным действиям", а также публикацию данных госслужащих.

Действия назвали несовместимыми со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский диктатор назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами"

Четыре доверенных лица бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской получили от шести до шести с половиной лет колонии за "подготовку к захвату административных зданий и массовые беспорядки".