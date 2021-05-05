Доверенных лиц Тихановской посадили на шесть лет

Соратников Тихановской посадили. Фото: РБК

Четыре доверенных лица бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской получили от шести до шести с половиной лет колонии за "подготовку к захвату административных зданий и массовые беспорядки".

Речь идет о доверенных лицах Тихановской в городе Гомель. Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Иванкова и Александра Шабалина задержали за несколько дней до выборов, сообщает Радио Свобода Беларусь.

Сторона обвинения в качестве доказательств представила смонтированное видео на три минуты, где подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждают захват административных зданий и назначения своих представителей в исполкомы.

Родственники осужденных говорят, что те вину не признали. Независимых журналистов на заседание суда не пустили, мотивируя это ограниченным количеством мест.

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После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями, Александр Лукашенко объявил себя президентом. Несколько месяцев после выборов в стране происходили протесты несогласных с результатами, противников действующего режима и сторонников оппозиционерки Светланы Тихановской. Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси, а режим самопровозглашенного президента до сих пор квитается с теми, кто ее поддерживал или выступал против власти.