Лукашенко избавляется от "дармоедов": "письма счастья" приходят даже предпринимателям и пенсионерам

Служба занятости Беларуси под принуждением трудоустраивает "дармоедов". Фото: centralasia

Жители Беларуси начали получать письма от службы занятости.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается составить списки "дармоедов", сообщил nn.by.

Белорусы жалуются, что письма приходят не только безработным. Оповещения приходили индивидуальным предпринимателям из разных районов столицы, которые никогда не уклонялись от налогов.

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Такое "письмо счастья" пришло 61-летней пенсионерке, которая ранее работала госслужащей. Женщина уже несколько лет, как вышла на пенсию.

По словам пенсионерки, она никогда не обращалась в службу занятости и не стояла на учете.

"В случае, если вы до 31 декабря 2020 года не подтвердите свою занятость или не будете трудоустроены, то будет принято решение о включении вас в список трудоспособных граждан,"не занятых в экономике", которые оплачивают коммунальные услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание", - говорится в письме, которое женщина нашла в своем почтовом ящике.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет под принуждением трудоустраивать безработных "протестунов" и "дармоедов, которые слоняются".