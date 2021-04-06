Лукашенко хочет закрыть посольства Беларуси в ряде стран

Лукашенко хочет уменьшить количество посольств Беларуси по миру. Фото: РИА Новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет закрыть белорусские посольства и оптимизировать штат дипломатических миссий.

Об этом он сообщил во время совещания по работе МИД, пишет БелТа.

"Перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу", - прокомментировал Лукашенко.

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По его словам, в таких случаях нужно работать "на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой".

По мнению Лукашенко, все вопросы можно обсудить на площадках ООН и других международных организациях.

Он уверен, что там есть возможность говорить со всем миром и не тратить бюджет на содержание политических советников, которые якобы "ведут против республики деструктивную деятельность".

КГБ Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.