Лукашенко хочет ликвидировать пробелы в воспитании мужчин Беларуси

Александр Лукашенко хочет бороться с отсутствием патриотизма у мужчин Беларуси. Фото: zn.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусским мужчинам не хватает патриотизма и с этим нужно вести борьбу.

Желание ликвидировать пробелы в воспитании мужской половины Беларуси Лукашенко озвучил на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

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Лукашенко считает отсутствие патриотизма главным недостатком, через который по стране посыпались протесты. Отсутствие любви к родине президент подчеркнул у мужчин, которые не служили в армии.

По словам Лукашенко, нужно обсудить вопрос противодействия деструктивным силам, которые "пытаются раскачать страну".

"Или не просто раскачать, а и перевернуть. Один из основных недостатков в этой ситуации - отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех, как видим по студентам, которые не прошли службу в вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать ", - заявил Лукашенко.

Недавно стало известно, что прессекретарка самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт участвовала в вечерних "зачистках" Минска от революционных бело-красно-белых лент и патриотических муралов, что под прикрытием МВД регулярно устраиваются приближенными к Лукашенко спортсменами-тетушками.