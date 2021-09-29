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среда, 29 сентября 2021 01:48

Лукашенко готов вынести вопрос смертной казни на референдум

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Лукашенко готов вынести вопрос смертной казни на референдум
Отмену смертной казни в Беларуси могут вынести на референдум. Фото: Укринформ

Вопрос о сохранении в Беларуси смертной казни могут вынести на референдум

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение смертной казни. Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", сказал самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии, сообщает Белта.

Лукашенко также вспомнил, что его часто упрекали в том, что Беларусь - единственная в Европе страна, где смертная казнь не отменена и не введен мораторий на ее применение.

"Я всегда говорил: я не могу подписать указ несмотря на то, что было на референдуме. Запад этого не слышал ... Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что этого нельзя делать", - сказал Лукашенко.

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Законодательство Беларуси предусматривает смертную казнь за особо тяжкие преступления, в том числе ненасильственные. Первый смертный приговор в этом году в стране вынесли 15 января.

Беларусь - единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. За ее сохранение большинство граждан проголосовало на референдуме 1996 года. За 20 лет в стране расстреляли более 400 осужденных. Президент Лукашенко помиловал только одного.

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