Лукашенко готов оставить после себя выжженную землю - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила против продажи самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко стратегических предприятий

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Беларуськалий", "Гродно Азот" и Белорусский металлургический завод - это государственные предприятия, принадлежащие народу Беларуси. Переговоры об их продаже показывают реальную разницу между человеком, который хочет спасти государство, и преступником, который спасает только свои пустые карманы", - заявила Тихановская.

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"Лукашенко готов оставить после себя выжженную землю, если это даст ему ресурсы, чтобы дальше делать вид президента. Он - просто гражданин, который в прошлом году потерял свою легитимность", - отметила политики на.

По словам Тихановской, сделки с режимом Лукашенко незаконны.

"Все договоренности о продаже заводов и других активов будут пересмотрены. Все государственное имущество, которое Лукашенко решил раздать, вернется к народу", - добавила она.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.