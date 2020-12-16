Лукашенко будет драться за Беларусь до "последнего омоновца"

Лукашенко добавил, что у него, кроме Беларуси, ничего нет. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал драться за страну.

Об этом он заявил на встрече с врачами Могилевской областной больницы, сообщает белорусский телеканал "СТВ".

"Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", - до тех пор я буду сражаться за эту страну", - сказал он.

Он добавил, что у него, кроме Беларуси, ничего нет.

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Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка может закончиться к весне 2021 года.