Лукашенко будет драться за Беларусь до "последнего омоновца"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал драться за страну.
Об этом он заявил на встрече с врачами Могилевской областной больницы, сообщает белорусский телеканал "СТВ".
"Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", - до тех пор я буду сражаться за эту страну", - сказал он.
Он добавил, что у него, кроме Беларуси, ничего нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко посетил больницу с тяжелобольными коронавирусом и общался с ними без маски
Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка может закончиться к весне 2021 года.
×
Комментарии