Лукашенко боится отдавать Беларусь "незнакомому президенту"

Лукашенко хочет внести поправки а конституцию Беларуси. Фото: ridus.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боится оставлять страну и конституцию на "незнакомого президента".

Подробностями заявления главы государства поделилось Госагенство "БелТА".

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По мнению Лукашенко, действующая конституция дает большие полномочия президенту, и он предлагает внести определенные поправки.

"Незнакомому президенту такую ​​конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, имеющие такую ​​серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все ", - сказал Лукашенко.

Он считает, что нужно принять новую конституцию, чтобы страна не развалилась во время правления его преемника.

"С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее. Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны", - сказал самопровозглашенный президент.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 27 ноября, посетил отделение с больными коронавирусом в главной больнице Минска.