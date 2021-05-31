Лукашенка снова поймали на лжи

Швейцарский почтовый оператор опроверг информацию о двух письма о минировании самолета Ryanair. Фото: Reuters

Почтовый оператор из Швейцарии Proton опроверг информацию, что в аэропорт Минска якобы поступили два письма о минировании самолета Ryanair. Это утверждал Следственный комитет Беларуси.

Об этом сообщило издание Tut.by.

"Только одно электронное письмо, отправленное в Беларусь", - прокомментировала компания Proton.

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Ранее швейцарский оператор сообщил о том, что письмо о минировании было отправлено уже после того, как белорусские диспетчеры развернули самолет в Минск.

В Следкоме Беларуси взамен заявили, что писем было два. Первое письмо прислали на почту аэропорта Минска до разворота самолета, а второе - после. Перед этим самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что письмо пришло от "боевиков ХАМАСа". Однако организация открестилась от минирования пассажирского лайнера.

По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артема Сикорского, самолет совершил посадку в Минске, потому что другие прилегающие белорусские аэропорты, расположенные в Бресте и Гродно, в тот день не работали. Однако оппозиционный Telegram-канал "Беларусь головного мозга" обратил внимание, что сервис Flightradar зафиксировал отправку одного рейса из аэропорта Гродно 23 мая, но что это был за рейс - на Flightradar информации нет.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.