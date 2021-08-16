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понедельник, 16 августа 2021 12:54

Lufthansa и другие авиакомпании запретили полеты над Афганистаном

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Lufthansa и другие авиакомпании запретили полеты над Афганистаном
Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановила полеты над воздушным пространством Афганистана. Фото: lufthansa.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa и другие мировые лидеры по авиаперевозкам приостановили воздушные сообщения с Афганистаном из-за захвата власти исламским движением "Талибан". Также запретили полеты над воздушным пространством страны.

Об этом сообщило издание Zeit.

Lufhansa временно остановили полеты над Афганистаном. Остановку рейсов также инициировали авиакомпании Swiss и Austrian Airlines. Поэтому полеты в Индию продолжаться дольше на час.

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Также немецкая авиакомпания сообщила, что готова принять участие в массовой эвакуации мирного населения из Афганистана.

Такие мировые авиакомпании, как United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic, также не пускают свои самолеты над афганским воздушным пространством. С утра 16 августа большинство коммерческих рейсов облетали Афганистан через соседние Иран и Пакистан.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.

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Дата
16
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