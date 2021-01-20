Лохотрон от мошенников - Песков прокомментировал расследование "Дворец для Путина"

Песков прокомментировал расследование Навального "Дворец для Путина". Фото: ТАСС

В Кремле расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального "Дворец для Путина" назвали лохотроном и мошенничеством.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Meduza.

По его словам, к собственности Путина отнесли то, чего не существует вообще.

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"Во вчерашнем материале ничего нового не представлено. Вы знаете, что эта тема была вброшена 3-4 года назад. И в данном случае из пустого в порожнее переливается. Уже неоднократно пытались использовать вот эти инсинуации. Причем часто даже не утруждая себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", - прокомментировал Песков.

По мнению спикера, все подобные материалы являются лохотроном и мошенничеством, чтобы выманивать деньги у населения.

"В конце материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким мошенникам", - подытожил Песков.

"Дворец для Путина" - это новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о собственности президента РФ Владимира Путина.