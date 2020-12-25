Лодка перевернулась при подходе к причалу: много погибших

В лодке находились почти полсотни человек и груз рыбы. Фото: kids.kiddle.co

В Уганде на озере Альберт перевернулась лодка с почти полусотней людей.

В результате погибли 30 человек, 12 удалось спасти, сообщает SABC.

"Инцидент произошел, когда рыбаки готовились выйти на берег с уловом. В лодке находились 47 человек, перевозилась рыба, предназначенная для продажи на рынке. При подходе к причалу лодка перевернулась", - рассказал сотрудник службы причала в поселке Рунга Ашраф Оромо.

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По его словам, пять человек считаются пропавшими без вести.

Озеро Альберт является седьмым по величине в Африке. Его длина составляет 160 км, ширина - 30 км. Максимальная глубина - 51 м.

В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин. Лодка перевозил 23 пассажиров из Занг Маджио на ферму.