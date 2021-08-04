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среда, 04 августа 2021 20:43

Литва возьмет кредит на стену на границе с Беларусью

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Литва возьмет кредит на стену на границе с Беларусью
Литва будет строить забор длиной 508 км. Фото: Reuters

Стену на границе с Беларусью Литва будет строить за кредитные средства.

"Если говорить о средствах, то сейчас это будут средства, которые будут выделят из госбюджета, принимая во внимание, что баланс госбюджета отрицательный, то есть бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Delfi.

Вопрос финансирования строительства со стороны ЕС остается открытым.

Она считает, что все страны на границах ЕС могут его поднимать.

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Чтобы преградить путь нелегальным мигрантам с территории Беларуси Литва планирует построить сетчатый забор высотой 4 м и длиной 508 км. Он стоит €150 млн.

Решение о передаче Литве гуманитарной помощи, в том числе в виде колючей проволоки, пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Пост появился 28 июля вскоре после заседания Кабмина, на котором правительство одобрило проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве.

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