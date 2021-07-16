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пятница, 16 июля 2021 11:11

Литва устроит военные учения на границе с Беларусью

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Литва устроит военные учения на границе с Беларусью
В учениях впервые примет участие Германия. Фото: the Lithuania Tribune

В Литве пройдут военные учения "Быстрый меч" с участием Германии.

Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых участвует Германия. Они проводятся по инициативе командования 10-й дивизии армии ФРГ, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Штаб дивизии отработает планирование и командование объединенными операциями союзнических сил с участием командования 12-й танковой бригады Германии, 37-й бригады бронепихоты, 23-й бригады горных пехотинцев и бригады мотопехоты Литвы "Железный волк".

Учения разработали для отработки противостояния гибридным угрозам и осуществления операций коллективной обороны высокой интенсивности.

Учения перенесли с зимы на лето из-за пандемии.

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Литва обеспечивает логистику, тыловое обеспечение, процедуры закупок, транспортировки, питания.

В Литве пограничники задержали 116 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью: при попытке сопротивления им пришлось открыть предупредительный огонь и применить слезоточивый газ.

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