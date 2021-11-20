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суббота, 20 ноября 2021 10:56

Литва построила военную базу на границе с Беларусью
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Литовские военные создали новую военную базу у границы с Беларусью.

Ее построили в промышленном районе города Друскининкай для размещения дополнительного контингента для усиления пограничной охраны. Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы.

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"Командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, посетивший передовую оперативную базу в Друскининкае, ознакомился с операцией по охране государственной границы, наблюдал за совместными тренировками солдат со Службой общественной безопасности и полицейскими", – говорится в сообщении.

Литва построила военную базу на границе с Беларусью. Литовские военные проводят совместные тренировки со Службой общественной безопасности и полицейскими. Фото: kariuomene.lt
Литва построила военную базу на границе с Беларусью. Литовские военные проводят совместные тренировки со Службой общественной безопасности и полицейскими. Фото: kariuomene.lt
Литва построила военную базу на границе с Беларусью. Литовские военные проводят совместные тренировки со Службой общественной безопасности и полицейскими. Фото: kariuomene.lt
Литва построила военную базу на границе с Беларусью. Литовские военные проводят совместные тренировки со Службой общественной безопасности и полицейскими. Фото: kariuomene.lt
Литва построила военную базу на границе с Беларусью. Литовские военные проводят совместные тренировки со Службой общественной безопасности и полицейскими. Фото: kariuomene.lt

Литовские военные проводят совместные тренировки со Службой общественной безопасности и полицейскими.

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Его вводят впервые в истории Литвы после обновления независимости.

Страны ЕС обвиняют Минск, что специально свозит тысячи мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока, и подталкивает их к незаконному пересечению границы с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы наказать ЕС за санкции, введенные за репрессии против оппозиции в Беларуси.

Еврокомиссия выделит 700 тыс. евро на гуманитарные цели для помощи мигрантам, застрявшим на границе между Беларусью и Польшей.

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