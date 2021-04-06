Литва отказала Тихановской в просьбе по поводу Беларуси

Сейчас в Литве действуют 2 традиционных названия Беларуси. Фото: Reuters

Госкомиссия по литовскому языку отказала лидеру оппозиционного движения Беларуси Светлане Тихановской в просьбе официально переименовать республику из Baltarusija в Belarusia.

Сейчас в Литве действуют 2 традиционных названия Беларуси - Baltarusija и Gudija, пишет Delfi. При этом большинство членов комиссии согласились, что при необходимости могут рассматривать замену действующего названия названием Gudija.

Слово Baltarusija, согласно пояснениям чиновников, образовано от названия национальности – baltarusiai – по правилам литовского языка, в отличие от Belarusia.

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Чтобы избежать ассоциаций с Россией, экс-кандидатка в президенты Беларуси Тихановская предложила переименовать республику на литовском языке из Baltarusija в Belarusia. В январе она направила соответствующее предложение министру иностранных дел Литвы. В 2020-м по просьбе грузинских дипломатов Литва заменила название Грузии на Сакартвело.