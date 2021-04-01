Тихановская рассказала, от чего зависит крах режима Лукашенко

Тихановская заявила, что оккупированный Крым является частью Украины. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что массовые протесты против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко "дают свой результат".

Каждый народ выбирает ту форму протеста, к которой он готов, заявила она в интервью "Европейской правде" в Литве.

"Протесты уже 9 месяцев держат режим в напряжении. Он обязательно падет. Вопрос только времени и количества жертв", – сказала Тихановская.

Она добавила, что у ее соотечественников "меняется отношение к российскому правительству, поскольку Кремль поддерживает режим Лукашенко". Оппозиционерка также выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что оккупированный Крым является частью Украины.

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Генеральная прокуратура Беларуси 29 марта обвинила Тихановскую в подготовке теракта и завела уголовное дело.