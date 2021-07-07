Литва отгородится от Беларуси из-за потока нелегальных мигрантов

Власти Литвы построит забор на границе с Беларусью. Фото: europortal.biz.ua

Из-за сильного потока нелегальных мигрантов власть Литвы построит забор на границе с Беларусью.

Там уже устанавливают забор с проволокой, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Reuters.

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"Мы начнем строить дополнительный барьер для разделения Литвы и Беларуси. Это будет определенным знаком и сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции", - отметила Шимоните.

Кроме этого, Литва задействует военных для безопасности на границе с Беларусью.

Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Оперативным главой по экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Для нелегальных мигрантов оборудовали 835 мест для расселения, из которых уже заняли 500. В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.