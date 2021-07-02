Беларусь заставила Литву ввести режим экстремальной ситуации

Через Беларусь нелегальные мигранты пытаются попасть в Литву. Фото: Reuters

Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Оперативным главой с экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Delfi.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов. Это в три раза больше, чем раньше.

Для нелегальных мигрантов оборудовали 835 мест для расселения. Из них уже занято 500, сообщили в МВД Литвы.

Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигрантов. Это в десять раз больше, чем за весь 2020.

Мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами до литовской границы.

Литва рассматривает возможность строительства ограждения на границе с Беларусью. Глава МВД страны Агне Билотайте оценила, что инвестиции могут составить € 15 млн. Граница между странами длиной почти 680 км. Но огородили пока участок в менее 80 км.