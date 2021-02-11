Литва ослабляет карантин

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса.

Правительство Литвы одобрило ряд карантинных послаблений с 15 февраля.

С понедельника смогут открыться небольшие магазины с входом с улицы, салоны красоты и массажные салоны. Начнут работать цветочные магазины, рынки. Гражданам разрешат проводить индивидуальные тренировки на улице, сообщает портал Delfi.

"Как будем жить дальше, пока будет зависеть от ситуации, но с понедельника откроются небольшие магазины с промтоварами, чтобы как-то компенсировать торговцам эти два месяца закрытия. Откроются торговые точки на улице", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Большие магазины не смогут открыться, отделив часть торговой площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо карантина и тестов на коронавирус будут "паспорта вакцинации"

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса, умерло 12 человек. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 187 991 случай Covid-19, умерло 2988 инфицированных.