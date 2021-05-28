Литва объявила персонами нон грата белорусских дипломатов. Фото: pravda.com

Литва высылает из страны белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией и из-за их "несовместимых с дипломатическим статусом действий".

Они должны покинуть страну в течение семи дней, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

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Представителю посольства Беларуси также выразили протест против продолжения в стране репрессий в отношении белорусского гражданского общества и независимых СМИ.

Литва также призвала Беларусь освободить бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича, его девушку Софию Сапегу и других политических заключенных.

Министерство иностранных дел Беларуси решило выслать латвийских дипломатов из-за того, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику на чемпионате мира по хоккею. Официально Минск считает такой поступок оскорблением государственного флага Беларуси.