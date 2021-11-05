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пятница, 05 ноября 2021 09:41

Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
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Белорусско-литовская граница, 4 ноября 2021 года
Фото: Reuters
Белорусско-литовская граница, 4 ноября 2021 года
Белорусско-литовская граница, 4 ноября 2021 года
Белорусско-литовская граница, 4 ноября 2021 года

Литва построила первые участки стены на границе с Беларусью с тех пор, как в этом году из Беларуси начали прибывать мигранты с Ближнего Востока и Африки.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она намеренно посылает мигрантов к въезду в страны ЕС, Польшу, Литву и Латвию, через территорию Беларуси, чтобы оказать давление на блок. Об этом пишет Reuters.

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Беларусь неоднократно отрицала это, но ее самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что его страна больше не будет останавливать мигрантов, поскольку санкции ЕС истощают ее ресурсы.

Все три страны ЕС приставили к границе участки из колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов. На прошлой неделе Литва начала возведение первых участков забора из сетки высотой 3,4 метра, увенчанного 0,6 метра колючей проволоки.

"Наверное, невозможно построить совершенно непреодолимое препятствие, поэтому, думаю, этот барьер тоже можно преодолеть. Но это займет много времени, и мы сможем отреагировать", - сказал главный пограничник на юге Литвы Виргилиюс Раугале.

Литва выделила 152 млн евро на строительство 500 км стены до сентября 2022 года. Стену дополняет трехметровая колючая проволока, и оборудование для видеонаблюдения.

Более 4000 мигрантов прибыли в Литву из Беларуси в этом году до августа, когда страна прибегла к отправке почти всех нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. По данным литовской пограничной службы, с тех пор более 5600 нелегальных мигрантам не дали въехать, в том числе 2300 из них в октябре.

Между тем, министерство обороны Польши заявило в четверг, что белорусские солдаты угрожали открыть огонь по польским войскам прямо через границу, что, по его словам, было попыткой обострить кризис, связанный с мигрантами на их общей границе. Чтобы понять масштабы "туризма" с Ближнего Востока в Беларусь, достаточно посетить сайт минского аэропорта. Только за последние сутки, 3 ноября, здесь приземлилось около десятка пассажирских самолетов из Сирии, Ливана, Турции, Египта и ОАЭ.

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Дата
05
ноября

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