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среда, 24 ноября 2021 09:24

Лишение гражданства и конфискация имущества: в Беларуси хотят наказывать за "экстремизм"

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Лишение гражданства и конфискация имущества: в Беларуси хотят наказывать за &quot;экстремизм&quot;
В качестве дополнительного наказания предлагают конфисковывать имущество. Фото: Reuters

В Беларуси признанных виновными в преступлениях "экстремистской направленности" хотят лишать гражданства.

Предлагают также "установить безусловную админответственность за подписку на интернет-ресурсы, материалы которых признаны экстремистскими", заявил 23 ноября начальник ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин, передает Млын.by.

"Идет работа над законодательными инициативами, направленными на обеспечение национальной безопасности государства. Считаем, что гражданство Республики Беларусь может быть потеряно лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам страны, независимо от способа приобретения гражданства", - сказал он.

К лицам, совершившим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания хотят применять общую конфискацию имущества.

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12 октября в Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими". Подписчиков таких Telegram-каналов и чатов будут привлекать к ответственности как участников экстремистского формирования. Максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

Экстремистскими формированиями будут признавать "незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и соцсетях". Сейчас "экстремистскими" в стране признаны более 100 Telegram-каналов. В основном они имеют политическую тематику и критикуют деятельность диктатора Александра Лукашенко.

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