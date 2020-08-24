Линкявичус посоветовал, как Беларуси выйти из политического тупика

Линкявичус раскритиковал поведение власти в Беларуси. Фото: Интерфакс-Украина

Власти Беларуси загонят ситуацию в стране в еще более глубокий тупик, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы наблюдаем с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за границы нет здравого смысла ... Если власть будет действовать дубинками, она загонит ситуацию в еще более глубокий политический и моральный тупик. Если она найдет в себе силы организовать новые выборы, она выйдут из тупика", - сказал Линкявичюс, сообщает Укринформ.

Добавил, что важно решать проблемы в Беларуси "не против воли людей".

Белорусских военных собирают в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, чтобы оправдать усиление режима "внешней угрозой", отметил политик.

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"Угроза не внешняя, а внутренняя", - подчеркнул.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "разберется" с оппозицией. Глава государства вышел к силовикам, окружили его резиденцию в центре Минска и поблагодарил их.